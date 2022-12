Cartes jaunes: Bulteel, Crainich, Hanoulle, Delabie.

Buts: Lange (1-0, 7e), Tambour (1-1, 17e), E. Windal (1-2, 28e), Mesrouri (2-2, 33e).

MONTIGNIES: Durot, Carboni, Spiniello, Akono, Lange, Noël (68e Hanoulle), Mesrouri, Crainich, Frate (77e Conde-Garcia), Louahed (61e Dresselaers), Ndiaye.

LUInGNOIS: C. Dupont, V. Windal (57e Scorza), Catteau, E. Windal, Louage (71e Derzelle), Delabie, Wouansi (78e M. Dupont), Delcourt, Lefebvre, Tambour, Bulteel.

L’opération "vaincre ou mourir" commençait bien pour les Montagnards qui ouvraient la marque sur leur première sortie avec Lange, repositionné devant, aux aguets pour profiter d’un ballon relâché par Dupont. Delabie était le premier à mettre Durot, dans l’autre rectangle, à contribution, mais c’était Tambour qui menait la fronde mouscronnoise.

Après avoir forcé le portier carolo à un nouveau sauvetage, c’était lui qui semait son opposant direct pour égaliser au quart d’heure. Dans la foulée il arrachait un coup de coin mis à profit par ses partenaires luingnois pour passer devant. La défense locale dégageait le cuir mais Windal récupérait et plaçait une demi-volée somptueuse pour signer le 1-2.

Les spectateurs se régalaient mais le plus beau était encore à venir. La demi-heure venait, à peine, d’être atteinte que tombait déjà le quatrième but de la journée. Une reprise, du gauche et de l’entrée du rectangle, de Mesrouri qui allait se loger dans l’angle. Tambour aurait pu planter le cinquième juste avant le repos mais Durot était au bon endroit.

En toute logique, la seconde période était moins intense. Toutefois, tour à tour, les gardiens devaient sortir le grand jeu. Montignies aurait, sans doute, mérité de reprendre les devant mais gérait mal ses transitions offensives, principalement dans le dernier quart d’heure. Dans les arrêts de jeu, par contre, c’était les visiteurs qui passaient près du KO. Sans que la victoire choisisse, finalement, un camp.