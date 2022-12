Il reste neuf points à prendre pour les Dogues, avant la trêve hivernale. "J’espère un carton plein, c’est l’objectif, lance Xavier Robert, l’entraîneur de l’Olympic. On doit essayer d’engranger un maximum de points, afin de rester au sein du Top 5, avant d’attaquer la suite. C’est un sprint, il faut tout donner sans se poser la moindre question."

Sur le chemin des Carolos, il reste donc trois formations: Ninove, le Sporting B et Gand B. "C’est notre dernier match contre des hommes, avant d’affronter de belles promesses du football qui donneront tout pour l’emporter. Ninove est une équipe véloce. Elle compte quelques belles individualités. On va voir si elle vient défendre chez nous et si elle veut récupérer les points perdus contre Mandel. Ce sera une confrontation intéressante, au cœur de nos installations. Ce sera à nous de réaliser un match plein, devant nos supporters pour poursuivre notre marche en avant. Le club n’a plus perdu depuis neuf semaines. Il entend poursuivre de la sorte."

Pour cette rencontre, Xavier Robert va devoir se passer de plusieurs éléments offensifs notamment. Parmi eux, Delbergue est plus qu’incertain. Ouali doit encore se tester. Ito est suspendu, abus de cartons jaunes. Herpigny, Kouri, Ngoyi et Ocakli sont blessés. "J’ai plusieurs joueurs à deux jaunes. On devra bien gérer les choses. Concernant les absents, j’ai d’autres gars qui sont prêts à tout donner pour l’équipe."