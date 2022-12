Thuin veut se relancer !

C’est exceptionnel, Thuin n’est pas dans le haut du classement. Étonnant pour une des équipes les plus régulières de la série, au cours de ces dernières années. Les Thudiniens luttent toujours pour participer au tour final. Cette saison, la donne est différence. Ils occupent la treizième place du classement, avec deux points de plus sur le premier barragiste, Froidchapelle. Néanmoins, il faut tempérer cette analyse. Le Top 5 n’est jamais qu’à… cinq unités. " Avant le coup d’envoi de cet exercice, j’ai précisé que ce championnat serait particulier, explique Thomas Licot, l’entraîneur de Thuin. Toutes les équipes sont capables de se battre. Il y a du talent dans de nombreux groupes. Le Top 5 est plus indécis que jamais. Dans le bas du classement, il y a un petit fossé avec Beaumont et Nalinnes. Mais Froidchapelle est en train d’enchaîner les bonnes prestations et revient sur nous. Ce sera un combat de tous les instants. "