« Un double sentiment » pour les Carolos

Cette nouvelle tendance a été très ressentie ces dernières semaines dans l’équipe de Sprint 2000 Charleroi. Elle a vu quatre de ses bons éléments être recrutés par la formation Cannibale (pour son effectif de juniors), qui s’est associée à l’armada World Tour de Bahrain-Victorious, celle de Matej Mohoric ou Mikel Landa. Mais aussi celle de Sonny Colbrelli, l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix, qui a dû mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques et qui va venir conseiller les jeunes de la formation Cannibale.

Un bon vivier

Cette équipe aura un noyau international, composé de treize coureurs, dont un Anglais, un Néerlandais, un Américain, un Norvégien, un Irlandais, un Russe, un Polonais, deux Ukrainiens et quatre Belges, qui sont tous Wallons et viennent tous de Sprint 2000 Charleroi: Guillaume Daix, Florian Delier, Oscar Dopchie et Jasper Frankish !

"Nous avons un double sentiment par rapport à ces quatre transferts, nous raconte l’ancien pro et ancien sélectionneur national Jean-Pierre Dubois, qui fait désormais partie du staff de Sprint 2000 Charleroi. D’un côté, c’est une belle mise en lumière de notre travail. C’est la preuve que notre club fait du bon boulot ! C’est motivant. Mais d’un autre côté, il s’agit de quatre jeunes sur qui nous comptions l’an prochain dans la catégorie des juniors. Nous espérions avoir un très solide noyau avec ces quatre bons coureurs, associés aux autres qui restent chez nous. Mais nous comprenons leur choix de vouloir rejoindre cette structure chapeautée par une équipe World Tour, avec un bon programme et du bon matériel. Ils sont d’ailleurs venus à notre gala, récemment, et nous leur avons souhaité le meilleur pour la suite."

Jean-Pierre Dubois a confiance en son noyau pour la saison prochaine. "Nous aurons de nombreux coureurs chez les plus jeunes (les anciens minimes et aspirants), avec 17 éléments: on a doublé cet effectif en deux ans ! Nous avons aussi un bon petit vivier au niveau des cadets. Didier Dieudonné, qui s’en occupe, semble confiant. Pour les juniors, nous compterons sur des garçons comme Harry van de Perre et des renforts comme Dany Gabez et William Van Bienne."