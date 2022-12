Les filles de Dimitri Piraux veulent jouer le haut du classement, ce n’est pas un secret. Pour cela, il ne faut absolument pas perdre de points contre des formations plus "faibles" que les Carolos. Le coach moncellois affirme que son équipe se sent en confiance mais ne prend pas son adversaire de haut: "Il est vrai que Kalmthout peut passer pour une petite équipe. Cependant, j’apprécie beaucoup cette formation. C’est une équipe qui a un petit budget mais de très bonnes passeuses et elles se battent sur absolument tous les ballons. De plus, les filles de Kalmthout se connaissent depuis longtemps. De notre côté, nous sommes en confiance mais nous avons du respect pour notre adversaire. Les victoires nous confortent dans notre sérénité et la manière dont on joue nous donne aussi de la confiance. Il faudra que nous soyons très concentrés du début à la fin de la rencontre. Nous nous déplacerons le couteau entre les dents. Nous devrons montrer un jeu agressif."

Dimitri Piraux tient aussi à souligner à quel point il apprécie son groupe cette saison: "J’ai un super-groupe et l’ambiance de travail qui règne me plaît beaucoup. Je voudrais aussi souligner la présence d’un groupe de 12 bénévoles qui gèrent toute la logistique autour de notre Ligue Dame. C’est incroyable à quel point ces gens nous sont précieux. Si une joueuse a un rendez-vous médical par exemple, je ne m’occupe de rien, les bénévoles le font et je tiens à dire que nos bons résultats leur reviennent aussi !"