La semaine de vérité pour Péruwelz B

Comme de coutume, l'équipe pourra compter sur quelques renforts de P1 et se montre optimiste pour cette semaine décisive. "On veut s'accrocher au top 3 et nous savons que quelques mauvais résultats pourraient facilement nous faire sortir du podium. Après cette semaine cruciale, il faudra préparer sérieusement les rencontres de janvier et de février qui seront certainement décisives pour la course au titre. Pour l'heure, on se focalise uniquement sur le match de dimanche que nous aborderons sans notre gardien U19 et le jeune Aline, blessés, alors que Loïc Leleu, toujours précieux en défense centrale, sera malheureusement suspendu", poursuit Edwin Malice.

Esplechin a retenu la leçon

Dans les rangs d'Esplechin, c'est un Greg Beukenne détendu et confiant qui prépare l'affiche de dimanche en pensant au titre honorifique de champion d'automne: "Ce serait un chouette cadeau mais nous restons prudents car nous avons bien conscience de l'enjeu. Péruwelz dispose d'un solide effectif et nous ne devrons plus reproduire les erreurs commises contre Mouscron où nous avions manqué d'engagement physique. Mes joueurs ont peut-être montré trop de respect envers la Squadra et nous aurions certainement pu éviter les deux premiers buts. J'ai remarqué mardi à l'entraînement que la motivation est intacte et qu'on veut se servir de nos dernières sorties comme d'une préparation idéale pour un sommet. Notre victoire en amical à Templeuve a également fait du bien au moral. Bref, si nous surmontons l'obstacle péruwelzien, nous ferons une excellente opération."

Le coach esplechinois est cependant bien conscient que le chemin vers le titre est encore très long: "Je pense que le championnat se jouera véritablement après les fêtes. C'est à ce moment que les équipes les plus fortes vont émerger mais nous sommes confiants. On préfère d'ailleurs se concentrer sur notre football plutôt que de préparer les rencontres en fonction de l'opposition."

Greg Beukenne sera par ailleurs privé de Cuignet, blessé, alors que Soudan pourrait également être absent.