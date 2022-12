Au tour précédent de la coupe AWBB, le Charleroi Expérience Performance a réussi un bel exploit, en prenant de haute lutte la mesure de l’adversaire, Neufchâteau, face auquel il s’était incliné en finale, la saison passée. Au stade des quarts de finale, le groupe de Jérémy Steinier sera attendu au Brainois, une équipe de R2, comme les Sambriens, mais qui évolue dans l’autre série, en A, où les Hennuyers naviguent en milieu de tableau. A priori, le CEP part favori. Le Brainois n’a remporté qu’un de ses cinq matchs disputés face à un team du top 7.

Ceci dit, Braine-le-Comte n’est jamais un adversaire facile à prendre dans sa salle. Dès lors, la bande à Lambot a grand intérêt à prendre ce déplacement au sérieux, afin de placer un maximum de chances de son côté d’affronter, toujours en déplacement le vainqueur d’Aubel - Grace-Hollogne en demi.

Charleroi - Liège (d. 17 h)

Comme Charleroi face à Waregem, Liège se sera produit samedi face à Brunehaut. Rien ne viendra donc perturber le quart de finale de coupe AWBB prévu ce dimanche à la Garenne, le troisième duel de haut vol de la semaine pour plusieurs joueuses de Fabien Muylaert, après le délicat déplacement à Namur. "Nous livrons un second time correct à Saint-Servais. Par rapport à la première mi-temps, où nous ne scorons rien, les filles ont osé prendre leurs tirs", note le coach carolo qui s’attend à deux meilleures prestations samedi, en D1, et le lendemain contre Liège B. "Aucun bobo n’est venu assombrir le topo. Baeskens et Vandewattyne ont tenu bon. De plus, Valentine Cambioli, à l’étranger avec son école, sera de retour." Notons par ailleurs que Gwen Dupire était bel et bien présente mercredi au hall Octave Henry.