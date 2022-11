L’équipe du Gai Séjour, une équipe venant d’une institution de Libin, s’est distinguée grâce à ses 3 victoires sur 4. L’équipe des Dauphins s’est présentée avec une équipe déforcée de ses titulaires mais et toujours en tête du classement général. Ils ne sont plus qu’à un point devant les Pandas qui sont eux à la deuxième place. Il reste encore deux dates, le 5 décembre et le 23 janvier pour déterminer l’équipe championne ! Les Chimaciens de la Boulaie ont tout donné pour bousculer leurs adversaires.

Ce championnat fait partie d’un panel de plus de 20 disciplines. Les sports vont de la natation au basket en passant par le badminton, la pétanque et la boccia. Bref, des sports d’équipes ou individuels, physique et moins physique spécialement conçus pour que toutes les institutions accueillant des personnes adultes en situation de handicap physique et/ou mental puissent y trouver une place !

Outre le futsal, le centre lodelinsartois accueille également la compétition de pétanque et celui de Beaumont la compétition de boccia. Le reste des tournois se situe principalement sur la province de Namur et aussi, depuis peu à Marche-en-Famenne pour le bowling pour compléter l’offre actuelle. L’ambiance est plutôt familiale et détendue lors de ces journées qui accueillent en moyenne une centaine d’athlètes pour les quelque 90 dates d’activités.

Les institutions intéressées peuvent téléphoner au 081/77 78 15. Il est possible d’obtenir les formulaires d’inscriptions sur le site de la FéMA: www.sportadapte.be.