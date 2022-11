Football américain: Les Coal Miners de Charleroi sont champions !

Le dernier obstacle vers le titre était constitué des Turtles de Mont-Saint-Guibert. Lors de leur affrontement en championnat, les Brabançons avaient infligé aux Carolos leur seule et unique défaite de la saison (20-22). Les Miners ont pris leur revanche en s’imposant 20-7, décrochant ainsi leur premier trophée depuis leur sacre en Regional Bowl (2017) qui leur avait valu la montée en D1. "Le match a été engagé, solide de la part des deux équipes, résumait le président Julien Bozzini. On a eu droit à de grosses actions de part et d’autre et du beau spectacle pour les supporters des deux camps venus en nombre, malgré la météo maussade et le match des Diables contre le Maroc en coupe du monde."

Les Miners ont fait preuve de beaucoup d’engagement pour aller chercher le titre. "Les gars étaient appliqués et on ressentait une grosse envie de bien faire les choses." À la pause, ils menaient 12-0. "Mais le 3e quart-temps est toujours compliqué pour nous. Et, de fait, l’exclusion d’un joueur combiné à la baisse de régime habituelle nous a sérieusement compliqué la tâche."

Le head coach Alexandre De Coninck et le coordinateur défensif Rayane Abdellaoui ont alors resserré les boulons. "Leur travail de préparation tactique et mentale a été décisif, ce qui a permis à l’équipe de se reprendre pour aller chercher ce trophée tant désiré."

Sébastien Croy, homme du match

Cerise sur le gâteau, le "MVP offense" du match est revenu à Sébastien Croy, qui joue au poste de quarter back. "La saison a été courte mais intense. Nous avons eu quelques blessés légers qui n’ont malheureusement pas pu être rétablis pour la finale. C’est non seulement le succès d’une équipe mais aussi de tout le club: ses membres qui travaillent dans l’ombre depuis des années, nos fidèles bénévoles mais aussi les compagnes et parents de joueurs qui sacrifient beaucoup pour nous laisser vivre notre passion !"

Chez les Coal Miners, la saison n’est pas finie pour autant puisque le championnat de flag est toujours en cours et que celui des jeunes débutera en mars.