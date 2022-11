La victoire s’est jouée au sprint

Organisé dans le cadre du "Mois fou des Acacias" reprenant divers events (blind test, karaoké, retransmissions des matchs de la coupe du monde de football, etc.), il n’avait toutefois pas grand-chose à voir avec celui des Terrils. Il se voulait beaucoup plus accessible (250 m D + pour la courte distance de 5 km, 550 m pour le 13 km) et donc plus familial mais les traileurs plus spécialisés pouvaient aussi y trouver leur bonheur avec les nombreux passages techniques. Au total, il y avait près de 150 participants. Un chiffre honorable pour une première. Malheureusement plusieurs parmi eux se sont égarés en chemin et auront fait plus que la distance souhaitée en raison, selon certain(e)s, d’un balisage pas top ou pas assez visible. Heureusement, le chapiteau chauffé et le vin chaud les attendaient au retour en guise de réconfort.

Un sprint décisif

Thomas Février et Cédric Pasque ont fait la quasi-intégralité du circuit longue distance ensemble. C’est au sprint que les deux Carolos se sont départagés et c’est Thomas qui a gagné d’un cheveu. "J’avais déjà gagné un ou deux trails auparavant, donc ce n’est pas une première pour moi, évoque-t-il. Le parcours était chouette mais le balisage n’était pas toujours suffisant et pas assez intuitif, du coup pas mal de monde s’est trompés. Cédric et moi avons, tous les deux, fait très attention à chaque croisement et nous avons donc pris le bon chemin."

Suite aux nombreuses erreurs de parcours, les classements officiels sont à prendre avec toutes les réserves d’usage mais les victoires de Laura Scieur (longue distance dames), Nolann Noël et Laurie Henriet (courte distance) ne souffrent d’aucune discussion.