Tchalou a donné le ton durant le premier set au son des tambours et des klaxons tout apprêtés pour l’occasion par les très nombreux supporters. Les tribunes tremblent et Ankara aussi. En effet, les filles d’Ugo Blairon ne lâcheront rien au cours de la première manche. Les Pink Ladies ont tenu le coup jusque dans le money time. Ankara est passé devant à partir de 19-19. Les Turques ont alors resserré leur jeu et ont empoché le set sur le score de 22-25. Les Thulisiennes ont ensuite accusé le coup et toute l’expérience de PTT a pris le dessus. Les filles d’Ugo Blairon encaissent alors un 12-25. Les visiteuses sont alors certaines de leur qualification. Qu’à cela ne tienne, les joueuses locales n’ont pas dit leur dernier mot. Elles s’arrachent et prennent alors le dessus. Tchalou pousse son adversaire au quatrième set. Si elles ont très bien débuté la manche, les Pink Ladies craqueront à 14-14. Elles ne rattraperont plus les Turques.

À la fin de la rencontre, Bianka Busa, la Serbe championne du monde d’Ankara a félicité ses coéquipières mais aussi Tchalou: "C’était important que nous gagnions ce premier set ! J’ai été bluffée par l’ambiance qu’il règne ici." Pour Ugo Blairon, qu’une championne du monde félicite son équipe c’était un superbe compliment: "Que Bianka Busa soit impressionnée par l’atmosphère qui régnait au Couvidôme, c’est extraordinaire !" Le coach explique ensuite avoir cru en l’exploit: "Durant le premier set, je me suis dit, on va le faire ! Toute la salle s’est mise à rêver. Jusque 19-19, nous étions dans le coup. Tchalou est tout petit par rapport à cette formation turque, cependant, nous les avons bousculées. Le set que l’on perd ensuite est la suite logique de la perte du premier set. Mes joueuses ont encaissé le coup. Il ne pouvait en être autrement… Mais évidemment ce n’est pas cela que nous allons retenir aujourd’hui. Nous avons pris un set à Ankara et c’est un truc de dingue. De plus, j’ai pu faire rentrer mes jeunes. Je ne les fais pas jouer pour faire plaisir mais parce que je crois en elles. Ce sont nos valeurs à Tchalou et je pense que c’est ce qui fait qu’autant de personnes nous suivent."

En effet, seule quelques formations masculines comme Roulers ou Waremme semblent fédérer autant de supporters autour du volley en Belgique. Ce mercredi, Tchalou a fait peur à Ankara et c’est déjà une victoire en soi.