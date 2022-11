L’Olympic gaspille encore

Comme à Tessenderlo l’Olympic n’a pas su gérer sa fin de rencontre et a concédé le match nul, dans les derniers instants. Le coach olympien, Xavier Robert, essayait d’expliquer cette déconvenue après match: " C’est clairement des points de perdu et c’est le triste constat d’après match car on fait le plus dur en revenant à égalité après être menés au score. On essaye de mettre un troisième, au lieu de gérer notre avantage mais voilà c’est comme cela. Je ne suis pas mécontent du point mais bien frustré et nous sommes tous dans le même bateau. C’est le travail d’un collectif à remettre en cause. Nous avions tout en main face à une équipe qui a joué au ballon, pas la meilleure non plus du championnat et nous aurions dû l’emporter. On ne va pas réagir à chaud et corriger nos lacunes, comme les phases arrêtées ou le fait de reculer par moments en subissant le jeu . "