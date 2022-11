Tchalou méritait mieux !

Du côté de Thuillies, beaucoup de déception ce week-end. En effet, c’est un Ugo Blairon très amer qui s’est confié sur la défaite ce samedi: "Je suis très frustré, très déçu ! Lors du premier set, je pense que la victoire de Gand est méritée. Il n’en sera pas de même pour les sets suivants. Je suis persuadé que les fautes de positions sifflées durant les money time des deux derniers sets ont été dirigées. Je ne peux m’empêcher de le penser. En effet, à la vidéo, on voit qu’il y a un décalage de 20 centimètres. Ce dernier est tout simplement invisible à l’œil nu. Le deuxième arbitre aurait pu siffler ces fautes à 0-0 mais non, à 20-22, cela semblait plus correct. Nous sommes extrêmement frustrés. Je suis dégoûté pour mes filles. Je protège beaucoup mes joueuses, c’est vrai. Mais là, c’était tout simplement trop. Apparemment, on ne peut pas bousculer les plus grands. Il faut que la logique dite sportive soit respectée. Je me pose des questions après cette rencontre…"

Après cette amère défaite, Tchalou se tourne d’ores et déjà vers son match de CEV Challenge Cup de ce mercredi à 20 h.

Charleroi 3 - Kalmthout 1

(25-17,25-15,23-25,25-13)

À la salle Ballens, la victoire était au rendez-vous. Le président, Jean-Pierre Murari, était ravi du résultat: "Nous avons connu un petit relâchement durant le troisième set mais nos filles se sont tout de suite reprises. Elles ont tiré les enseignements de la défaite face à Anvers. Nous avons été très combatifs. Les filles forment un super groupe. Nous ne sommes pas encore au top du classement mais nous allons encore monter en puissance. Dimitri Piraux jouit enfin de tout son groupe. Dimanche prochain, nous nous déplaçons à Kalmthout. J’espère que la victoire sera à nouveau au rendez-vous !"