Nouvelle désillusion pour Charleroi

SPIROU: Menth 9-2, Fedele 4-6 (2X3), Polet 4-5 (1), Vrencken 4-0, Lo Giudice 3-0 (1), M. Cambioli 2-0, Ellis 0-4, Loncke 0-4, Kalala, Hautekeet 0-3, Lecomte.

WAREGEM: Bullock 7-2, Verspeeten 12-6 (2X3), Van Vooren 15-9 (2), Sissoko 2-6, Dierickx 2-4, Gebbert 3-1 (1), De Lepeleire 0-2, Van Ravensteijn 11 (1), Bruyneel 0-3 (1), Marreel 0-4, Cornelis.

Les jeunes du Spirou ont vécu une nouvelle déconvenue hier après-midi à la salle Pierre de Coubertin. Les Carolos ont particulièrement souffert à l’intérieur où ils ne sont pas parvenus à endiguer les assauts prodigués par les intérieurs Verspeeten et Van Vooren, bien alimentés, notamment par De Lepeleire. Dès le premier quart-temps, les visiteurs ont pris leurs distances en filant à 6-19 et 8-22 à la 8e. Les gars d’Anthony Stevens entamaient alors une belle remontée. Via 13-22 à la 10e, ils égalisaient à 22 partout par Cambioli. Las, ce beau 14 à 0 était suivi par un 0-13. Van Vooren, encore lui, avait été au cœur de la réplique flandrienne. Finalement, le repos était sur le score de 26-41.

L’impuissance sambrienne se confirmait malheureusement à la reprise. Van Vooren et Verspeeten reprenaient leur marche en avant. À l’instar de Van Ravensteijn, le banc de Waregem pesait aussi un peu plus. En face, la marque était alimentée bien trop difficilement. Via 40-69 et 43-74, la rencontre tournait à la punition totale: 45-86 et 50-90. Sur le papier, Waregem semblait à la portée des espoirs carolos. Sur le terrain, il n’en a rien été. Bien au contraire.