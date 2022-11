Les Belges ont brillé à Charleroi

Le public était présent

Le podium est complété par la Britannique, Ruby Evans et l’Argentine Isabella Ajalla Ayelen. "C’était une belle édition, juge Cédric Anciaux. La Roumanie n’a pas pu participer parce que leur championnat national avait lieu ce week-end. Le Canada n’a pas pu venir non plus. La Russie, vu le contexte, ne peut plus sortir plus sur ce genre de compétition. Mais le niveau général était élevé. Quand une fille dépasse les 50 points, c’est que le niveau est bon. C’est ce qu’a réalisé Yelena Devreker. Je dirais que par rapport à d’autres années, le niveau général était bon et plus homogène surtout."

Le président carolo était aussi satisfait du succès remporté par le Top Gym alors que la Coupe du monde à lieu en moment et que l’équipe nationale jouait ce dimanche. "Nous avons fait le plein des tribunes de la Garenne pendant les trois jours du Top Gym. Vendredi, de nombreuses écoles de la région sont venues assister à la répétition générale. Il y avait une superbe ambiance. Ces samedi et dimanche, il y avait encore énormément de public."

Il est déjà temps de penser à la prochaine édition. "Ce sera la 25e. Comme à chaque anniversaire, nous allons essayer de surprendre. Cela fait des années que j’espère attirer chez nous la Chine ou le Japon. Ce serait fabuleux d’y parvenir l’année prochaine." Il faut aussi constater que chaque édition constitue un nouveau défi pour les Gymnos. "Nous avons eu un plateau extraordinaire, avance Jean-Luc Guerriat, le secrétaire du club carolo. Il est rare que les meilleures Belges se croisent dans une compétition. Nous avons aussi intégré l’électronique pour le confort visuel des spectateurs, comme avec le système d’affichage plus rapide et plus précis. Nous allons préparer la prochaine édition dès demain."