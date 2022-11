Charleroi compte dans la gym nationale

L’autre carolo à avoir brillé sur le plateau du Top, c’est Lyelle Mestdagh, qui s’entraîne bien une fois par jour et pas par semaine comme il était écrit dans une édition précédente de ce journal. "Lyelle est dans une position compliquée. Elle est trop forte pour la division 2 belge, dont elle est championne, mais elle n’est pas prête pour le niveau international. C’est pour cette raison qu’elle n’était présente que sur deux agrès, le sol et le saut. En saut, elle est dans le haut du classement mais elle a chuté au sol." Une troisième fille du Gymnos aurait dû être de la fête, Alexane Bertand mais elle s’est blessée avant la compétition. "Elle progresse très rapidement, se réjouit son entraîneur. Elle possède un énorme potentiel. Célia et elle sont dans la même catégorie. Il y a donc une émulation qui se met en place mais elles sont très solidaires. Cette année, après deux années compliquées à cause du Covid, nous allons essayer de leur permettre de disputer plusieurs compétitions internationales. Nous envisageons de les inscrire à un tournoi à Montréal au Canada en mars prochain. Le but c’est de leur permettre d’exploser quand elles seront séniore. Le Gymnos présente un encadrement professionnel avec un staff médical, des kinés… Notre club compte dans le paysage de la gym belge aux côtés d’un club comme le Gympies ou le centre d’entraînement national. Célia, par exemple, a terminé le dernier championnat de Belgique junior à la quatrième place derrière trois filles du pôle national qui s’entraînent à Gand."