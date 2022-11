L’entraîneur moncellois avait misé sur 20 points sur les 15 premières rencontres de championnat.

"Nous n’y sommes pas encore, calcule Michel Dufour. C’est pour cette raison que nous devons engranger avant la trêve pour passer les fêtes au chaud." La venue de Jodoigne revêt donc une importance particulière. "C’est un concurrent direct pour le maintien. C’est le genre d’adversaire contre lequel nous devons forger un résultat positif avant un deuxième tour qui s’annonce délicat avec des déplacements à Mons, Onhaye ou Schaerbeek. Je veux donc qu’on prenne un maximum de points avant la deuxième partie de la saison."

Jodoigne a le même nombre de points que les Carolos et vient de changer d’entraîneur.

"J’ai eu quelques infos concernant notre futur adversaire et j’ai regardé leur match face à Tamines de dimanche dernier. Jodoigne a marqué un but et puis a fermé la boutique. C’est une équipe très organisée, solide défensivement. Le bloc sera difficile à faire bouger. Je suis persuadé que le verdict tombera sur des détails. Je ne m’attends pas à un score fleuve. Mais, comme pour les Belges à la Coupe du Monde, 1-0 m’irait très bien."

Une victoire face aux Brabançons ferait d’autant plus de bien qu’elle permettrait de se diriger sereinement vers la trêve, moment où il sera grand temps de recharger les batteries.

"C’est vrai qu’avec le nombre de blessures et de suspension que nous avons connues, un peu de repos fera du bien."