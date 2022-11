Le Futsal Team Charleroi en évolution

Management évolutif

Avec un focus sur le jeu et améliorer la conservation de balle, comme ce fut le cas contre Esiden et cette belle victoire 6-0, qui a rassuré les fans et d’ailleurs les gradins étaient remplis à l’occasion. Mais côté Carolo on se garde de toute euphorie et Alain Batard le manager sportif le soulignait: "On ne grogne pas quand on perd et on ne baigne pas dans l’euphorie après notre dernier succès. Le club évolue bien avec un management évolutif pour soigner l’image de marque du club, l’accueil de nos supporters et la fidélisation de nos partenaires, dont quelques enseignes emblématiques. Le derby Carolo a rencontré aussi un franc succès avec de belles innovations comme le choix de jouer au Spiroudome."

C’est aussi une belle fierté de voir 300 nouveaux affiliés au club avec une meilleure communication entre parents, joueurs et éducateurs. Des stages auront lieu en période de vacances comme à Noël, en collaboration avec la Ville de Charleroi.