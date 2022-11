Quatre petites unités séparent l’Olympic de Charleroi de l’OHL, cette saison. À l’instar de Gand, les Louvanistes sont parmi les bons élèves des équipes de jeunes intégrées au monde (semi ?) professionnel. "Avant leur défaite de la semaine passée face à la RAAL, nos adversaires restaient sur un bilan de 15 points sur 15, analyse l’entraîneur carolo, Xavier Robert. C’est dire s’il y a de la qualité chez les Louvanistes. C’est une équipe jeune mais qui a également de l’expérience pour gérer les moments importants. C’est un groupe qui provoque. Il sait se projeter vers l’avant et n’a pas peur d’aller dans les duels. Ce sera une belle rencontre. Comme certains de mes joueurs, ces jeunes rêvent tous du monde professionnel."

L’Olympic, lui, espère poursuivre sa marche en avant. Le club ne perd plus et a su se hisser au sein du Top 5. "C’est une première étape. Maintenant, il faudra y rester. Il nous reste quatre rencontres avant la trêve, dont trois confrontations contre des équipes B de formations de l’élite. Ce sera à nous de bien négocier tout cela. La saison est très longue."

Les Carolos semblent monter en puissance au fil des rencontres. S’il fallait chercher un petit point à améliorer, ce serait… "la gestion de certains moments de match. Mais contre nos adversaires de la semaine passée, nous ne pouvions pas nous contenter de mener 1-0 et de faire tourner le ballon derrière. Nos supporters ne l’auraient pas compris. On essaie de proposer le plus beau des jeux, tout en empochant des points."