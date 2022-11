Aujourd’hui, de 13h à 15 h, les gymnastes pourront s’adapter à la salle lors d’une séance d’entraînement libre. Quelques écoles de la région, dont l’école du Spiniat à Marchienne, pourront assister gratuitement à cet entraînement. "Nous tenons à cette journée parce qu’elle nous permet de faire découvrir notre discipline à des jeunes, pointe Cédric Anciaux, le président du Gymnos, le club organisateur. C’est vrai aussi que les titres décrochés par Nina Derwaele aux championnats du monde et aux Jeux olympiques ont éveillé l’attention du grand public. Le Top Gym, c’est une belle occasion de venir découvrir la gym de haut niveau. Parmi les filles qui disputent notre compétition, il y a les stars de la gym mondiale de demain. Nina Derwael a d’ailleurs déjà participé à cet événement. C’était en 2014. Nous avons aussi accueilli d’autres grandes gymnastes comme Vladislava Urazova. Elle était chez nous en 2019 avant de décrocher, l’année dernière, un titre de championne olympique avec l’équipe russe." Shawn Johnson était à Charleroi en 2055. L’Américaine était sacrée championne du monde en 2007 à Stutgart. La Britannique Aimy Winkler a disputé le Top Gym en 2014 avant de décrocher une médaille de bronze lors des JO de Rio en 2016. Des exemples comme ceux-là, il y en a des dizaines.

La convivialité aussi

La compétition débutera demain à 18 h. Les portes seront déjà ouvertes à 16h pour l’échauffement. Pendant toute la soirée, quelques-unes des meilleures gymnastes juniores seront à l’œuvre. La journée sera bouclée avec la séance protocolaire vers 21 h 30. Comme il s’agit d’une compétition officielle, un classement sera établi et il sera bien utile pour la journée de dimanche.

C’est une particularité du Top Gym. La troisième journée est réservée à une compétition amicale. Elle commence à 15 h. "Nous nous basons sur le classement du samedi pour former des duos qui disputent un tournoi amical, précise Cédric Anciaux. On prend la gymnaste la mieux classée et on l’associe à la moins bien classée. Puis la deuxième et ainsi de suite. C’est très convivial et cela permet aux filles qui, parfois, ne se connaissent pas de faire connaissance. Cela donne de belles rencontres. C’est chouette de voir une Argentine encourager une Néerlandaise ou une Italienne soutenir une Israëlienne."

Cette compétition ne pourrait avoir lieu sans une grosse équipe de bénévoles. Ce sont avant tout les parents de membres du club qui sont à l’action. "Cette année, une nouvelle équipe s’est mise en place. Il y a un nouveau souffle qui apparaît et cela fait chaud au cœur."