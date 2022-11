Tchalou et Charleroi aux antipodes

De retour d’Ankara en CEV Challenge Cup, les Thulisiennes doivent maintenant se remettre dans le bain du championnat belge. Auteures d’une très belle prestation en Coupe d’Europe, les filles d’Ugo Blairon veulent montrer le même niveau de jeu face à la grande équipe de Gand, champion de Belgique en titre. Yvan Keuwez, président de Tchalou, préface cette rencontre: "Ce sera une mission difficile mais pas impossible. Les filles sont en route, le retour s’est bien passé, les correspondances d’avion ont été parfaites. Je pense que les filles ne sont pas trop fatiguées. Je suis toujours sidéré par le fait que les filles n’aient pas été impressionnées plus que cela face au PTT Spor Ankara. Les Gantoises, je l’espère, auront du mal chez nous. Évidemment, nous ne partons pas avec l’objectif et la pression d’empocher les trois points mais si nous pouvons grappiller une petite quelque chose, ce sera bon à prendre ! Un point par-ci par-là et cela fait toute la différence en fin de saison."

Charleroi-Kamthout (s. 20 h 30)

Les Carolos, qui sont revenues avec un point de Beveren, sont relativement en confiance. Elles ont bousculé un ténor du championnat et se sont même offert des balles de match avant de craquer. L’adversaire de cette semaine sera clairement un niveau en dessous d’Astérix. Pour Jean-Pierre Murari, président des Dauphines, il ne s’agit tout de même pas de snober Kalmthout: "Bien sûr sur papier nous sommes favoris. Toutefois, je ne veux pas revoir une défaite comme je l’ai vu face à Anvers. Hors de question que ce scénario ne se reproduise samedi. Nous devons aborder tous les matches avec la même hargne, avec la même envie de gagner. Les filles sont motivées et le groupe bien soudé. Je crois que le contexte est favorable."