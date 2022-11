Invincibles ?

À côté de l’approche tactique, d’une défense peaufinée aux petits oignons et de la condition physique, Jean-François Duez reconnaît qu’il possède une aptitude certaine à entretenir le fighting spirit. Dans l’immédiat, il n’a pas à chercher bien loin pour alimenter l’envie et peaufiner la concentration de ses joueuses de Courcelles. "Nous sommes invaincus en sept rencontres. Nous ne sommes qu’une dizaine dans ce cas en Nationale, en Régionale et en Landelijke. Un jour ou l’autre, la défaite surviendra. Mais j’espère que cela arrivera le plus tard possible." Ce samedi, le Basket Entité accueillera Libramont. Les Luxembourgeoises ne sont pas à prendre à la légère. Elles comptent déjà 5 défaites mais, en déplacement, elles ont gêné Ciney (-7), l’actuel leader, et Alleur (-3).