Ce vendredi soir, les Carolos ont l’occasion de renforcer leur place sur le podium. Pour cela, ils devront prendre le meilleur sur une équipe de Mouscron qui est largement à leur portée sur papier. "On doit essayer de rester dans le top, le plus longtemps possible, explique Moustafa Idrissi, le portier du Futsal Team. Le groupe répond aux attentes. C’est une bonne chose ; Il faut poursuivre de la sorte. La saison est encore très longue. On sait qu’Anderlecht est intouchable ou presque. Mais les autres places sont des objectifs sérieux."

Moustafa Idrissi connaît bien Mouscron pour y avoir joué quelques rencontres. "J’ai eu la chance d’intégrer ce club une demi-saison, après mon passage par Charleroi. Ce fut une belle expérience dans un club qui est familial. J’ai encore de nombreux échanges avec Adriano Greco. C’est un type bien qui donne son maximum pour son équipe. Ce sera une belle rencontre, j’en suis certain."

Besoin d’aider

D’un point de vue personnel, le portier de l’équipe national était en avance sur les pronostics médicaux. "Je ne devais pas revenir avant octobre. Finalement, j’ai pu reprendre beaucoup plus tôt. Tant mieux. Je ne me voyais pas rester plus longtemps sur le côté. J’ai besoin de jouer et d’aider mon groupe."

Le FMC Charleroi, lui, est bye. Son adversaire, Anderlecht, dispute actuellement le tour élite de la coupe d’Europe.