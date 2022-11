À prendre au sérieux pour Charleroi

Natoye - Olympic (s. 21 h)

Une semaine après sa belle victoire sur le parquet du leader (79-86 à Woluwe), Natoye accueille une équipe carolo que le coach Laurent Costantiello imaginait plus à la fête cette saison. "Ce n’est que le premier tour mais sur papier, avec un coach comme Pascal Chouli, l’Olympic a les arguments pour se mêler à la lutte pour les play-off, prévient le coach des Jaunes. On espère que cette belle équipe attendra une semaine avant de se réveiller." Laurent se montre confiant, surtout avec la mentalité affichée à Bruxelles. "Ce n’était pas spécialement le plus beau des baskets dans un match compliqué, mais dans la volonté, c’était top. Les gars se sont arrachés." Si ce duel tombe encre un peu tôt pour Alexis Héraly, par contre, Amory Cleymans devrait faire son retour.