(25-15, 25-17, 25-20)

Ugo Blairon, coach de la Ligue Dames de Tchalou, avait trois objectifs secrets avant de commencer la rencontre: "Je voulais que le match dure plus qu’une heure et il a duré 1 h 15. Je voulais que nous commencions correctement les débuts de sets et ce fut le cas et enfin, je voulais atteindre 15 ou plus dans les sets et c’est aussi mission accomplie."

Le six de base de Tchalou était composé de: Stien Goris en tant qu’opposite, Lien Van Geertruyden à la passe, Zana Sporer et Juliette Thévenin aux ailes et Charline Humblet et Amalie Jorgensen aux centres. Le T1 a décidé de commencé avec la formation avec laquelle il a terminé la rencontre à Haasrode Leuven la semaine passée: "J’ai fait le choix de faire jouer Stien Goris au deux. J’ai donc joué avec trois “quatre”. C’est un choix car j’avais donc plus de possibilité en réception. Stien a joué 80% de la rencontre. Je l’ai un peu sortie pour Marta Matejko pour renforcer le bloc. Katarina Glavinic a un peu mal au dos, j’ai préféré ne pas prendre de risque avec elle."

Du respect

Pour Ugo Blairon, ce match aller de la CEV Cup est une réussite totale: "Les filles ont tout donné ! On a livré un beau spectacle. Nous avons été applaudis à la fin, je pense que nous avons gagné le respect des gens. Certes, Ankara est bien au-dessus de nous. Ce club fait partie des cinq ou six meilleures formations de Turquie avec un budget qui dépasse notre entendement. Toutefois, nous allons jouer le match retour avec un petit Qui sait ? dans un coin de notre tête. Nous sommes tout de même allés jusqu’à 20 dans le troisième set. Notre adversaire jouera sans doute le couteau entre les dents les deux premiers sets chez nous. Nous enchaînons avec trois rencontres sur la même semaine. Samedi, nous recevons Gand. Un ténor de notre championnat belge. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Nous avons bien commencé ce championnat et j’espère que cela va continuer. Mercredi, nous continuerons sur notre lancée avec la rencontre retour contre le PTT Spor Ankara au Couvidôme. Je ne dirais pas que nous avons toutes nos chances mais ce match sera très différent de celui joué ce mardi après-midi."

Pour Juliette Thévenin aussi le match retour sera tout autre que celui de cette semaine: "Nous n’avons pas été ridicules aujourd’hui et c’est une grande satisfaction pour tout le monde. Nous avons su profiter du moment même si nous avons joué avec sérieux. Ce ne fut pas un voyage vraiment facile car nous sommes arrivées un jour et demi avant la rencontre. En contrepartie, nous avons pu nous entraîner deux fois sur place, dans cette immense salle d’Ankara. L’ambiance entre nous était super-bonne mais nous n’étions pas devant nos chers supporters. Mercredi prochain, nous allons évoluer au Couvidôme. L’ambiance retentissante et la taille de la salle pourront peut-être déstabiliser notre adversaire… Qui sait ?" Quoi qu’il en soit, ce mardi, l’Europe comptait 14 étoiles thulisiennes.