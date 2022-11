Pont-à-Celles ne laisse que les miettes

C’est, néanmoins, avec beaucoup d’émotion que Nico a retrouvé ses anciens partenaires. "C’est une date que j’avais cochée en début de saison. En face, il y avait des joueurs que j’ai entraînés chez les gamins, explique Huyghebaert. Ma maman habite juste à côté du terrain et je suis passé trois fois dans la journée de samedi pour saluer des gens. En plus, on me fait la gentillesse de me confier le brassard, c’était un samedi tout à fait spécial. Tout comme s’asseoir dans l’autre vestiaire. Je garde énormément de bons souvenirs de mes dix ans au PAC mais, ce samedi soir, je sors frustré car nous ne méritions pas de perdre. Cela étant dit, Pont-à-Celles/Buzet possède une belle équipe."