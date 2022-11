Mainmise du CEP dans le derby

Pas de tueurs

Le coup de barre défensif était venu du CEP où Jérémy Steinier, joueur et coach à tout faire, avait commencé à ouvrir son banc avec succès sans que la qualité du jeu développé en souffre. En effet, l’Expérience conservait une efficacité certaine au tir, où le 50% restait de rigueur. Chouli avait beau multiplier les temps-morts et afficher son mécontentement, rien ne changeait. "Mes gars n’ont pas cette mentalité de tueur qui est absolument nécessaire pour dominer en Régionale. Cela s’est payé cash, surtout face à un adversaire dont plusieurs des joueurs pourraient évoluer un voire deux étages plus haut", constate Chouli.

Le second time a pourtant été équilibré, sanctionné par un 43 à 43. "L’exclusion de Tshiteya nous facilite la tâche. Les frères Blaise font leur match et le jeune Peeters aligne quinze points dans le dernier quart. Mais Degimbe relève la tête et le jeune Efomi se met en évidence pour épauler Lambot et Steinier, qui ont constamment tiré leur équipe de l’avant."