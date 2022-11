Le FT Charleroi vise le long terme

Digne de Nostradamus, le T1 carolo avait parfaitement deviné le déroulement de la rencontre. "Avant le match, j’ai demandé au gars d’insister sur le rythme de jeu parce qu’on allait faire face à une équipe difficile à jouer et je savais qu’on allait profiter d’un moment de faiblesse de l’équipe adverse pour émerger. Le physique a clairement fait la différence en deuxième mi-temps et les gars ont joué à 150% pour les user."

Viser plus haut

Troisième du championnat, le FT Charleroi n’entend pas se contenter de cette place et a clairement les armes pour inquiéter Anvers et Anderlecht. Luiz Aranha vise en tout cas le long terme. "Je pense que c’est ce qu’on doit viser parce que le groupe a les qualités pour. On a connu un début d’exercice compliqué, mais là on revient bien dans le coup. C’est en visant le long terme qu’on sera plus fort. Je dispose d’un groupe de qualité, qui s’entraîne à fond à chaque fois et c’est très difficile d’évaluer à combien de pourcent se trouve mon équipe. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans ce jeu parce que ce ne serait pas juste envers mes joueurs. À chaque fois, on a quelque chose à corriger pour être encore plus fort."