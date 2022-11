Gosselies pleure, Monceau rit

Pour l’entraîneur, le groupe actuel n’a pas les qualités pour sortir de l’ornière. Clairement, sur le terrain, il manque quelques routiniers de la série et quelques artistes pour tirer l’équipe vers le haut. "Je pense qu’il y a un très gros manque de qualité, dans ce noyau. Il faut appeler un chat, un chat. J’ai vu des choses aujourd’hui que j’ai rarement vues dans le football. Quand je parle de naïveté, c’est dans tout. Dans le sens tactique, dans les détails, dans le manque d’envie. Il va falloir changer beaucoup de choses. Très clairement, avec la qualité actuelle, on ne se sauve pas. Que cela plaise ou pas, il va falloir des renforts. Sinon, on ne s’en sortira pas."

En ce qui concerne Monceau, le discours était plus joyeux. "Il fallait un petit déclic, lance Michel Dufour. On ne méritait pas les deux dernières défaites. Aujourd’hui, on a su provoquer et faire preuve d’efficacité. Je suis content du groupe. Tout le monde a bien travaillé. On a su se mettre à l’aise rapidement. On a eu un peu de relâchement. Mais dans l’ensemble, ce sont de bons points, avant d’aller défier Manage."