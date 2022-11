Arbitre: M. Stalmans.

Cartes jaunes: Prévot, Gnakpa, Mesrouri, Bonafede.

Buts: Venezia (1-0, 9e), Ndiaye (1-1, 19e), Hemal (2-1, 49e ; 3-1, 60e).

RANSART: Minsart, Venezia (84e Bux), Castellana, Courtin, Hemal (80e Gnakpa), Yedoh, Prévot, Dufer, Crocco (90e+2 Degeyter), Miceli, Zidda.

MONTIGNIES: Durot, Carboni, Spiniello, Mesrouri (79e Langlet), Crainich, Frate, Ndiaye, Dresselaers (71e L. Gaspard), Bonafede (77e Louahed), Noël, Lange.

Pour ce derby, Ransart a mis les petits plats dans les grands, notamment avec le coup d’envoi donné par les anciens présidents du club et Karim Chaïbaï, échevin des Sports. Sur le terrain, les joueurs offrent rapidement un but aux nombreux spectateurs. Lancé par Zidda, Courtin s’échappe sur le côté gauche et centre au 2e poteau pour Venezia, 1-0. Loin de se morfondre, Montignies réplique tout aussi vite. Après un 1er essai de Mesrouri, un mouvement collectif permet à ce dernier de tenter à nouveau sa chance face à Minsart. Le gardien écarte la frappe, mais Ndiaye a suivi l’action et égalise. Avant la pause, Bonafede rate de peu le but du 1-2, son coup franc passant juste à côté de la lucarne.

Au retour des vestiaires, les Ransartois profitent d’une perte de balle adverse pour reprendre les commandes. Cette fois, Venezia se mue en passeur pour Hemal. Isolé par Prévot, le même Hemal lobe Durot, sorti de sa surface.

À 3-1, les Montagnards vont essayer de surprendre Minsart par des frappes lointaines, sans réussite. De son côté, Ransart n’a pas su exploiter ses contres, mais il a géré son avance en toute sérénité.