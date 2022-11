Arbitre: M. Keljmendi.

Cartes jaunes: Alestra, Bertoncello, Bollens, Samouti, Lambert.

Buts: Prestifilippo (0-1, 2e), Fernémont (0-2, 6e ; 0-3, 35e), Prestifilippo (0-4, 62e), Arena (1-4, 75e), Brabant (1-5, 90e).

GOSSELIES: Moriconi, Kourouma, Bollens, Alestra, Qoli (60e Kurbali), Bertoncello, Meo, Bonomini (70e Soudant), Latragna (12e Adam), Arena, Boumediane.

MONCEAU: Lazitch, Lissens, Navona (80e Niewinski), Bodson, Fernémont (60e Brabant), Samouti, Prestifilippo (68e Tamoh), Steens, Mucci (70e Chapon), Lambert, Traore.

À la maison, Gosselies espérait bien un miracle, afin de se relancer. La venue du voisin, Monceau – qui mange son pain noir -, constituait une belle occasion de tenter d’enrayer la spirale négative. Mais c’était sans compter sur l’envie des visiteurs et les errances des Gosseliens. Après seulement six minutes de jeu, Monceau plantait deux buts ! À 0-2, la tâche des Gosseliens s’annonçait pratiquement impossible. Peu après la demi-heure de jeu, les Moncellois enfonçaient le clou via Fernémont, intenable.

Au retour des vestiaires, Gosselies poussait et s’offrait deux occasions. Mais c’était trop peu. Prestifilippo plantait une nouvelle rose, dans une défense totalement dépassée. Clairement, ce groupe n’a pas le niveau de la D3, collectivement. Malgré tout, les Gosseliens sauvaient l’honneur grâce à Arena, au terme d’un beau travail. Mais, sur le fil, Brabant inscrivait un cinquième but.

Au final, Monceau l’a emporté 1-5, dans un match à sens unique. À Gosselies, il va falloir changer les choses, sous peine de retourner en première provinciale…