Un PàC appliqué et efficace

Cartes jaunes: Ramser, Lesage, Huyzentruyt, Ficheroulle, Bailly.

Buts: Vanhorick (1-0, 8e), Vancauwenberge (1-1, 16e), Giorlando (2-1, sur pen., 26e), Vancauwenberge (2-2, 42e), Giorlando (3-2, sur pen., 45e), A. Francart (4-2, 58e), Giorlando (5-2, 80e).

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. & D. Francart, Bailly (46e Crocco), Van Roosendael, Mazzu (80e Brismez), Giorlando (85e Severa), Ficheroulle, Hemberg, Vanhorick.

PAYS BLANC: Cuzzuccoli, Ciot, Hinnens (82e Beukenne), Carbonelle (80e Dumoulin), Ramser (78e Abrassart), Gonzalez, Huyghebaert (66e Vivier), Huyzentruyt, Haillez, Lesage, Vancauwenberge.

Les joueurs de Roch Gérard sont efficaces sur un coup franc déposé par Giorlando sur la tête de Vanhorick. Efficaces pour réagir après l’égalisation de Vancauwenberge. On retiendra, également, toute la frustration visiteuse après s’être vu siffler deux penalties coup sur coup. Le premier pour un tacle assassin de Nico Huyghebaert sur Alan Francart, un ancien partenaire et le second pour une faute de main de Gonzales. À chaque fois, Giorlando se chargeait de la sanction en prenant Cuzzuccoli à contre-pied. Une aubaine pour les hommes de Roch Gérard qui ne méritaient, vraisemblablement pas, de regagner les vestiaires devant: 3-2.

Alan Francart d’une frappe lointaine, refroidissait rapidement les espoirs tournaisiens et Giorlando se chargeait de fixer les chiffres à 5-2, en inscrivant son troisième but de la soirée. Entre-Temps, le Pays Blanc s’était montré dangereux mais moins concret: Carbonelle plaçait au-dessus et Ciot sur la transversale.