Buts: Cuche (0-1, 58e), Renquin (1-1, 65e), Cuche (1-2, sur pen. 67e), Henry (2-2, 71), Renquin (3-2 sur pen., 73).

BELŒIL: Willocq, Vanveuren, S. Wantiez, Laï, El Araïchi (77e Mouquet), Beugnies (68e Flammia), Henry, Petta, Renquin, Lericque (84e Romano), Verstraeten.

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst, Thery, Boulanger, Audin, Gailliez, V. Namur (75e Chrichmi), Cuche, Patelli (80e Arnould), Lefevere (50e Nicolay), Fontaine, Millien.

En boutade, Johan Lardin exprimait ses souhaits en débarquant à Quevaucamps. "Nous venons de mettre fin à la belle série de Luingne. Nous essaierons dès lors de faire la même chose avec les Belœillois chez qui nous n’avons rien à perdre."

Bien décidé à mettre la pression sur son opposant, Belœil investit le camp local. Les ballons ne quittent ainsi pratiquement pas les abords du domaine de Bilteryst mais le danger reste insignifiant. De son côté, Solre tente de sortir le plus proprement possible mais Willocq ne voit toujours rien venir en cette première mi-temps sifflée sur un score nul et vierge.

Beugnies, Renquin et Henry ennuient déjà le portier visiteur dès la reprise mais c’est bien Cuche qui déflore le marquoir en lobant Willocq. Ce but libère le secteur offensif local. Renquin qui égalise. Mais sur la remise en jeu, Millien est alors accroché dans le rectangle unioniste, Cuche signant le doublé. Bilteryst va s’employer joliment pour éviter l’égalisation de Renquin mais suite au corner, Henry arme un envoi qui nettoie sa lucarne. Et ce n’est pas tout ! Dans la minute suivante, Lericque est accroché dans le rectangle par Patelli. Et Renquin place enfin ses couleurs au commandement à un gros quart d’heure du terme.