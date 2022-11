Hold-up avorté à Courcelles

Cartes jaunes: Lu. Steens, Lo. Steens, Brogno, Vandewalle, A. Fiore D’Errico, Debus.

Buts: Lo. Steens (1-0, 83e), Carruana (1-1, 86e).

COURCELLES: Gillain, Lu. Steens, Mereu (46e Nuyts), Brogno, Kemayou, Gianfelice, Pomponio (75e A. Fiore), Lo. Steens, Noël, Hamraoui (55e A. Fiore), Vandewalle (88e Dekelver).

HORNU: Akou Bagayabie, Desomberg, Pasqualino (63e Hadjeb), Rawash, Mehamdia Mohsen, Gourad, Dipa Dia, Debus, D’Errico, Van Waeyenberge, Carruana.

En recevant Hornu, Courcelles avait la possibilité de dépasser l’adversaire du jour dans le bas de classement. Mais la prestation des Coqs fut indigne de l’enjeu de la rencontre. "Pour moi, mes joueurs ont joué avec un pampers. C’est déjà la deuxième fois cette saison et j’ai eu l’impression de revivre le même match qu’au Rœulx", confie Nicolas Flammini, le T1 local. Hormis un but annulé pour une main de Dieu d’Hamraoui, les Coqs n’ont pas été en mesure de montrer quoi que ce soit en première mi-temps.

En deuxième période, ce fut mieux, sans plus. Plus présents dans les deuxièmes ballons, les locaux ont eu toutes les peines à s’approcher du rectangle adverse. Miraculeusement, Lonny Steens est parvenu à ouvrir le score contre le cours du jeu à la 83e. Chemin royal vers la victoire pensait-on, mais trois petites minutes plus tard, Carruana profitait d’un cafouillage dans le rectangle pour égaliser.