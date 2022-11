Des interprétations à nouveau néfastes

Gwen Rustin commence à la trouver un peu saumâtre. Une fois de plus, plusieurs interprétations arbitrales ont causé le trouble dans ses rangs. Ainsi, au début de la partie, Vanhorick ouvre la marque sur un coup-franc contesté par les visiteurs. Après l’égalisation de Vancauwemberge, le Pays Blanc aurait dû bénéficier d’un penalty mais le jeu se poursuivait… Par contre, une faute commise largement hors du rectangle antoinien permettait à Giorlando de redonner l’avantage aux locaux sur… un penalty ! Vancauwemberge égalisait de nouveau avant que le Pays Blanc ne frappe le poteau. Et juste avant la pause, un ballon dévié touchait la main d’un Antoinien pour un second penalty et l’avantage rendu à PAC Buzet. En seconde période, une action similaire dans le rectangle visité laissait l’arbitre de marbre. A. Francart et Giorlando pour un triplé se chargeaient de clore la marque finale après une transversale visiteuse, causant de la frustration chez les Antoiniens.