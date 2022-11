Bouffioulx perd sa troisième place

Les Jumétois profitent du faux pas de Bouffioulx pour conforter leur seconde place au classement.

Bouffioulx 0 – Erpion 1

Sous les yeux de Fabrice Lekeux, Bouffioulx perd sur le plus petit écart et laisse sa troisième place à Farciennes. "On a été punis par nous-mêmes. Il faudra travailler la finition, parce qu’on a eu occasion sur occasion sans concrétiser", analyse le nouveau coach.

Montignies 3 – Ransart 1

Défait la semaine dernière sur son synthétique, Montignies a repris sa marche en avant en disposant de l’avant-dernier du championnat.

Fleurus 0 – Boussu-lez. 0

Nul blanc qui ne fait pas les affaires des deux équipes, toujours engluées dans le fond de tableau.

Farciennes 2 – Jamioulx 2

Les Farciennois, accrochés à domicile, décrochent un point synonyme de top 3.

Rance 1 – Gerpinnes 5

Après la claque subie la semaine dernière, Sébastien Vanhee espérait voir un meilleur visage de la part de ses joueurs. "On a eu la malchance du dernier. À 1-3, on a eu plusieurs occasions de revenir au score, mais on n’a pas concrétisé ou tiré sur le poteau. C’était déjà mieux, de la semaine, avec une plus grande présence à l’entraînement. Si on continue comme ça, ça va aller de mieux en mieux et on décrochera un résultat positif."

Marcinelle 2 – Frasnes 2

Troisième match de rang sans défaite pour les Marcinellois et septième rencontre d’affilée sans défaite pour les Frasnois. Grâce notamment à une égalisation en toute fin de match, via Quentin Incaya, le dernier rempart. "On s’en sort plutôt bien parce que c’était un non-match quasiment général. Sept matches de rang sans défaite, c’est plutôt une belle moyenne pour un promu", se félicite Mathieu Van Yperzeele, le T1 de Frasnes.

Baileux 3 – Gosselies 0

Après cinq matches nuls consécutifs, Gosselies espérait mieux de son déplacement à Baileux. "Et c’est probablement la plus belle première période que mes gars jouent depuis le début de la saison", analyse Fred Caruana, le T1 des Casseroles.

Division 3C

La Buissière 4 – Roux 2

Les gars de Serge Dehon ne lâchent pas leur troisième place au classement.

Écaussinnes 0 – PàC/Buzet 3

Seconde victoire de rang pour les PàCmen, auteurs d’un match référence selon Mathieu Huyghebaert, le T1 du PàC.

Maurage 1 – Goutroux 2

Le promu ne cesse d’impressionner et enregistre sa quatrième victoire de rang.

La Louvière C. 1 – Trazegnies Sp. 1

Un bon point de pris pour les Trazegniens, qui avaient à cœur de faire le boulot pour leur gardien Jean-Michel Montoisy, évacué en ambulance. "Les nouvelles sont rassurantes, je l’ai vu et il va bien. Il sera sans doute absent un mois et souffre d’une petite fissure au péroné", confirme le capitaine Abdellatif El Ghazaoui.

Houdeng 3 – Forchies 5

Forchies conforte son leadership, grâce à un doublé de Gabriel Covone.