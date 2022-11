EN IMAGES | Le cross du parc de Monceau

Il était organisé par les clubs de l’AC Thuin-Erquelinnes (ACTE) et de l’Entente Spiridon Monceau (ESM). Les deux clubs ont ainsi assuré la succession du CRAC, organisateur du dernier cross dans le parc en 2019, en proposant leur premier "Cross de l’Entente". Il était accessible aussi bien aux affiliés de la LBFA et aux non affiliés. Le programme a débuté à 12h00 avec les courses des plus petits et s’est terminé à 15h00 avec celles des juniors, seniors et masters hommes.