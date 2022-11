Mis à part le lourd revers à Woluwe (-19), le Charleroi Expérience Performance n’a rencontré aucun des autres membres du Top 5. Il y a eu le court faux pas face à Belleflamme. Celui-ci a cependant servi de détonateur. Dans la foulée, le CEP, confié aux bons soins du meneur Jérémy Steinier, a sorti le grand jeu face à Neufchâteau en coupe de l’AWBB et semble désormais avoir trouvé la bonne carburation (solide à Beez puis deux promenades).

Pour sa part, l’Olympic aborde ce derby avec un passif de sept défaites, déjà. À Belleflamme, les Mont-sur-Marchiennois n’ont pas démérité. Mais au final, l’écart est là et les jeunes olympiens viennent d’encaisser un troisième revers de suite. Chez le leader de Woluwe, ils avaient donné l’impression d’être en train de passer un cap (-9), après le -5 contre le deuxième, Alleur.

Las, les montagnes russes restent à l’ordre du jour. "Cela nous oblige à regarder vers le bas, regrette coach Chouli. Toutefois, nous n’avons pas encore affronté le dernier, Huy, et nous avons remporté l’aller face aux deux autres équipes à sept défaites (+34 contre Linthout, +8 à Haneffe). Cela nous donne un peu de marge. Raison de plus pour se concentrer sur notre jeu et rectifier au maximum les erreurs que nous commettons encore trop souvent. De toute façon, il faudra élever notre niveau de jeu si nous voulons rivaliser à la Garenne. Le CEP est un rouleau-compresseur."