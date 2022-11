Cartes jaunes: Idrissi, Pär Janssen.

Buts: Ghislandi (1-0, 4e), Wilde (2-0, 6e ; 5-0, 36e), Osvaldo Moreno (3-0, 30e), Lamsaiah (4-0, 36e), Vanden Berghe (6-0, 39e).

Sur papier, la rencontre entre Charleroi et Eisden-Dorp n’est pas l’une des rencontres les plus glamours de la division 1. Mais l’enjeu du match n’est pas des moindres puisqu’en cas de succès carolo, les Blues du Futsal Team grappilleraient la troisième place du classement aux Limbourgeois. Et l’entame de match démontre les intentions des hommes de Luiz Aranha. Osvaldo Moreno se crée la première occasion de la rencontre. Le joueur carolo est imité deux minutes plus tard par Ghislandi, qui parvient à trouver la lucarne de Lahraoui pour ouvrir la marque.

À la 6e, Wilde profite d’une mauvaise passe adverse pour conclure calmement face au portier limbourgeois. Il est trop tôt pour infliger le K.O. à Eisden-Dorp et Idrissi doit se montrer attentif à deux reprises pour éviter le premier but adverse. En fin de période, Lamsaiah trouve deux fois Lahraoui sur son chemin et Atssouli trouve le poteau sur une phase arrêtée.

Le rouleau compresseur carolo

Le retour des vestiaires est similaire à l’entame de match, avec une équipe carolo qui alerte le portier limbourgeois. Ce dernier est sauvé par son montant sur une frappe d’Osvaldo Moreno. De l’autre côté du terrain, une erreur technique d’Idrissi manque de peu de permettre à Eisden-Dorp de relancer le suspense. Fort heureusement pour les Blues, Matteo Cordier est vigilant et sauve le ballon juste devant la ligne. En réaction, le Futsal Team Charleroi trouve le poteau via Wilde. Pas de quoi faire douter les Carolos puisque dans les secondes qui suivent, Osvaldo Moreno fusille Lahraoui pour inscrire le troisième but de la soirée.

Décidément, Charleroi doit se montrer vigilant derrière face à des Limbourgeois qui ont le mérite de ne pas baisser les bras. Morganti trouve le poteau. Atssouli, l’ailier carolo, loupe de peu l’occasion de participer à la fête en inscrivant son petit but. À la place, le Carolo endosse le rôle de donneur d’assist en délivrant un caviar à Lamsaiah. Atssouli est imité par Idrissi. Le dernier rempart relance le ballon et trouve Wilde, pour le 5-0. En fin de match, le jeune Arno Vanden Berghe y va également de son petit but. Charleroi saute son adversaire du soir et intègre le podium.