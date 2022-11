Enfoncer le clou

Sur les onze week-ends depuis l’entame de la saison, Courcelles a été au repos forcé cinq fois, dont deux sur les trois dernières semaines ! Jean-François Duez a bien du mérite à conserver en éveil son groupe, invaincu en six sorties. Ce samedi, le Basket Entité est attendu à Haneffe. Les Liégeoises présentent un bilan en équilibre (4 sur 8). Rien de transcendant ? Peut-être mais l’actuel leader de Ciney B y est passé par le chas de l’aiguille (+2). "Et la salle de Haneffe n’est pas facile. Le revêtement est dur et le public soutient ses couleurs. Mais nous serons prêts à toutes les éventualités, y compris à attaquer la zone si comme à Arlon, Haneffe présente un effectif réduit", reconnaît coach Duez dont le groupe piaffe d’impatience à l’idée de s’aligner une fois par semaine, enfin, d’ici la fin d’année.