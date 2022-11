"Nous ne voulions pas que Raphaël cède la présidence. On ne change pas de président juste pour le plaisir. Il nous faut quelqu’un qui s’implique. C’est le cas de Raphaël qui est vraiment dévoué pour tout, et qui, en plus, a de très bonnes qualités relationnelles, il s’entend avec tous les clubs", reconnaît Hervé Delaunoy, secrétaire du club depuis sa création.

Pourtant, Raphaël Labie ne se destinait pas à être une figure phare d’un club de tennis de table. "Je jouais au football, mais une fois à l’université, c’était plus compliqué de poursuivre. Mon père était le fondateur de la Palette Huissignies, et je lui ai demandé si je pouvais y taper la balle de temps en temps. Après seulement quatre saison au club, on m’a proposé d’en devenir le président, un véritable challenge, raconte Raphaël qui a endossé cette nouvelle responsabilité à seulement 23ans. J’étais heureux d’être épaulé les premières années par les anciens du comité. "

Une école de jeunes au top

Bien qu’étant encore un jeune premier à l’époque, Raphaël avait tout de même de belles ambitions pour le club. Il s’était fixé deux objectifs : mener le club jusqu’en première provinciale messieurs ET dames, ainsi que de ramener la jeunesse à Huissignies. "Et nous y sommes parvenus!, se félicite le président. Bien qu’aujourd’hui nos équipes sioent descendues de la première division, notre école de jeunes, elle, connaît toujours un beau succès."

Aujourd’hui Huissignies compte dans ses rangs une grosse vingtaine de jeunes qui suit les entraînements qui lui sont destinés. "Il y a des entraînements le lundi et le mercredi, pour quatre groupes de niveaux différents, précise Raphaël. Maxime Destrebecq, C2, troisième joueur de notre liste de force, a d’ailleurs été formé chez nous!" Aujourd’hui, le projet se développe encore : plusieurs membres du club se forment pour devenir des animateur agréés par l’ADEPS.

Une attention pour chacun

Ce qui a également marqué la présidence de Raphaël c’est l’instigation de l’annuel tournoi de double qui est devenu le plus grand de Belgique. Mais le prestige, ce n’est pas spécialement ce que recherche ce président : "je voulais surtout garder le caractère familial de ce club." Lui-même connait tous les joueurs, et dit bonjour à chacun d’eux à l’entraînement, même quand la salle est remplie. "J’aime bien voir tout le monde, je leur demande comment ils vont, et je leur pose quelques questions quand je sens que leurs résultats sont moins bons, je me montre attentif ", explique celui dont la Palette Huissignies ne semble plus pouvoir plus se passer.