Bon-Secours, avec un grand Merchez, s’offre le derby face à Don Bosco

Le retour de Pupuce a bien entendu changé la donne. "On peut dire que je n’étais qu’à 50%, mais je suis parvenu à réaliser un sans-faute en adaptant mon jeu, confie Cédric. Nous restons focalisés sur l’objectif de la saison qui est le maintien avant de penser plus loin et de tenter à l’avenir de franchir le pas vers la Super division. Maintenant, mes coéquipiers sont également à féliciter."

Corentin Michel a par exemple pris le meilleur sur Julien Renard, premier joueur tournaisien. "Dans une rencontre serrée comme on pouvait s’y attendre, il faut souvent une surprise dans les duels pour faire pencher la balance et peut-être que cette victoire contre Julien a été décisive", explique Corentin Michel.

Auteurs d’un excellent début de saison, les joueurs de Don Bosco doivent surtout, selon Julien Renard, apprendre à mieux voyager. "Par rapport à notre salle, l’éclairage et le revêtement ne sont pas identiques mais on le sait et on doit arrêter de se plaindre. Nous devons nous adapter si nous voulons prendre plus de points à l’extérieur. A ce stade, nous ne comptons qu’une victoire hors de nos bases. Sur la rencontre, je suis passé un peu à côté avec un sur quatre mais pour le même prix, nous aurions pu accrocher le nul. La présence de Cédric a eu un gros impact. Cette défaite ne doit cependant pas remettre en question notre bon début de saison. "