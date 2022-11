Tout en un seul jour pour les Lovervalois

Les joueurs et joueuses concernés possédaient un classement allant de 7 à 12. Le tableau du simple messieurs 7/8 s’est déroulé en une seule poule de cinq joueurs: Jérôme Durant de la JLS Roux a remporté ses quatre matchs. Il y avait le même nombre de joueurs en 9/10 et là c’est Tim Garbe du Mont-sur-Marchienne RBC qui a gagné sans perdre un set.

Avec 32 joueurs, la catégorie du simple 12 s’annonçait très disputée. Huit poules de trois joueurs avaient été constituées et au terme de celles-ci les vainqueurs se sont retrouvés dans un tableau final. La belle affaire pour un autre représentant de MsM, Maxim Chantrenne, qui a battu en finale Antoine Higuet de la JLS Roux.

Un seul tableau de simple dames a pu être monté: Chiara Bouret du BC Lambusart a gagné ses deux matchs de poule (en chaque fois en trois manches) mais a perdu sa finale contre Solyne Deprez de l’Orneau Bad Club.

Deux équipes de dames

En double, Antoine Higuet s’est consolé de sa défaite en simple en gagnant le double 12 avec Florentin Schrevens (MsM). Dans cette série, seize paires avaient été réparties dans quatre poules. Dans cette même catégorie de classement Chiara et Solyne ont perdu en finale. Tim Garbe a, quant à lui, fait le doublé simple-double 7/8 avec son ami Boris Léonard.

Il n’y avait que deux équipes chez les dames dans cette catégorie et ce sont les Roviennes Savanna Vermeulen et Laurine Nicolet qui l’ont emportées. Autre victoire pour la JLS: Laurine et Jérôme en mixte 7/8. Un doublé également pour eux deux.

Enfin, les Mont-sur-Marchiennois Alexandre Demarcin et Loïc Lavergne ont gagné deux matchs sur trois en 9/10 et terminent deuxièmes.