Les judokas d’Aiseau-Presles ont bien débuté

Pour ce championnat avaient été sélectionnés Vincent Bottemanne, Joseph Chraniuk, Jonas Danen, Luka De Meester, Léo Depasse, Gillian Fauville, Guillaume Fauville, Rémy Gilbert, Simon Lardinois, Mylan Masy et Nicolas Polizzotto mais aussi le renfort Saif Chair, venu tout droit du JC Ippon La Louvière.

Au terme de cette première journée, les protégés d’Oriano Cappellin se classent à une très belle 4e place avec quatre points sur huit, à trois unités du leader Grand Hornu. Ils ont battu Grez-Doiceau (4-2), ont partagé l’enjeu contre le JC Deux Haine et le Dojo Liégeois (3-3) et ont perdu contre le JC de Jambes (5-1). "Cette première journée lève notre principale interrogation: non nous ne sommes pas une équipe faible !, commente Oriano. La compétition reprend des équipes de division honneur puisque celle-ci a été supprimée. Nous évoluons donc au plus haut niveau ! Nous sommes vraiment heureux de compter autant de points mais nous restons néanmoins sereins et posés. Il reste encore deux journées avant de tirer les conclusions. Notre objectif n’est ni plus ni moins que de se maintenir dans une place confortable et hors de la zone rouge afin de ne pas être relégués en D2."

Le club a pu compter sur son chef de file Simon Lardinois, deux fois champion de Belgique. "Et l’arrivée de Mylan Masy, encore U18, a prouvé que les jeunes à Aiseau-Presles assurent déjà la relève."

Seuls bémols de la journée de samedi: la catégorie des -81 kg continue à ne pas leur sourire et Nicolas Polizzotto s’est blessé dès le premier combat. Reste à savoir s’il sera rétabli pour les deux prochaines journées, à Lessines ce samedi 19 novembre et à Visé le 26 novembre.

Le JC Asahi en tête

Dimanche, les deux clubs de D3A sont entrés en lice. Le RJC Montagnard présente lui aussi un bilan de 4 points sur 8 (une victoire et deux égalités). Invaincu, il occupe donc la 4e place du classement sur les dix équipes en lice. La journée fut un peu plus compliquée pour le RJC Mont-sur-Marchienne qui n’a pu prendre que deux unités (deux égalités, une défaite) et qui est donc 9e.

Le JC Asahi a quant à lui pris la tête du classement en D3C ! Les Marcinellois ont battu le JC Andenne (5-1), La Louvière (6-0), le JC Seishin (5-1) et ont fait égalité avec le Kodokan Valca (3-3).

Les dames de Mont-sur-Marchiennoises disputeront la première de leurs deux journées de championnat de D2 dimanche à Lessines.