Tim Boulanger, au four et au moulin

Menées par le promu luingnois, les Tuniques Bleues n’ont pas tardé à inverser la situation, faisant parler leur physique et leur précision. "Nous savions qu’en face, c’était une grosse équipe, analyse Tim Boulanger. Il fallait sortir le bleu de travail: nous l’avons fait. Nous avons poussé, même après le but d’ouverture et, une fois devant, nous avons fait le gros dos, en lançant des contres et en jouant la montre. Cela a bien fonctionné car nous n’avons plus été mis en difficulté, même en fin de rencontre."