Thomas Tenaerts, plus déterminé que jamais

Pour sa première participation, Thomas Tenaerts s’est classé deuxième de la longue distance derrière le Français Julien Beauvais. De quoi le rassurer un peu concernant son niveau après une longue période de doutes. "Pour des raisons d’ordre privé je me suis laissé un peu aller… J’avais perdu toute motivation pour m’entraîner. J’ai vécu une année 2022 catastrophique au niveau des performances et de la régularité. Du coup je me suis remis en question. Il fallait m’y remettre sérieusement !"

Cinq jours avant l’Armistice, le Chimacien a ainsi pris part à l’Ekiden de Paris avec son club de Metz Métropole Athlétisme sur le relais mixte. "Je me suis aligné sur le 10 km en 34'20 sur un parcours roulant mais il m’a été impossible de taper un meilleur chrono. Cette épreuve m’a toutefois bien mis en jambes."

Du coup, il a battu ce vendredi son record personnel au temps de passage du 10 km. "Je suis passé en 33'36 alors que mon meilleur chrono était jusqu’alors de 33'47."

Il clôturera finalement les 10,8 km en 36'59 à onze secondes du vainqueur. "J’aurais dû faire l’effort pour rattraper Julien Beauvais mais malheureusement je ne l’ai pas fait. Je lui ai laissé trop d’avance car je croyais qu’il faisait le 6 km mais malheureusement il a tourné vers le circuit long à la bifurcation. J’ai essayé de le rattraper mais sans succès. Comme il a fait toute la course devant, il mérite sa victoire."

Pleinement relancé, du moins l’espère-t-il, il participera à la fin de l’année à la Corrida de Houilles ainsi qu’à une course à Barcelone le 31 décembre. "Je m’octroie ainsi deux possibilités pour avoir un record officiel sur 10 km. Je suis déterminé et je ne compte plus rien lâcher, même lorsqu’il y aura des temps compliqués !"

Les Saints-Innocents le 31 décembre

La prochaine course du JACO est déjà prévue dans un peu plus d’un mois: la Corrida des Saints-Innocents reliant Salles et Momignies à Chimay le samedi 31 décembre. Idéale pour se mettre en jambes avant le réveillon de fin d’année ! À noter que malgré la disparition du Guérit, la course que le club de l’Oise organisait dans le cadre de ce challenge, à savoir le jogging de la Libération à Monceau-Imbrechies, aura bien lieu en 2023, tout comme, bien évidemment le jogging de la Principauté de Chimay repris quant à lui dans le Delhalle.