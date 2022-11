Monceau « est dans le dur »

La série de mauvais résultats s’explique entre autres par les blessures à répétition. À l’heure de préparer un derby ô combien important à Gosselies, Michel Dufour se demande déjà quel effectif il pourrait bien présenter pour un match devenu vital dans la course au maintien: "Avertis, Béfahy et Dehont seront suspendus. Samouti est sorti blessé juste après le match contre le Pays Vert et Kitoko m’a annoncé qu’il était mobilisé par l’armée pour un exercice militaire ce week-end. Il fera tout pour être présent à temps dimanche, mais rien n’est certain à l’heure actuelle. On ne va cependant pas chercher des excuses, les joueurs présents doivent faire le travail." Dans le sens inverse, les Moncellois devraient récupérer Mucci et Bodson, des retours indispensables dans ces moments difficiles.