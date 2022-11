Roselies et Jumet se relancent

Que s’est-il passé à Froidchapelle ? Le club est métamorphosé et engrange des points précieux pour sortir de l’ornière. Pourtant, les visiteurs menaient au score via Giraudon. Wacnik, Bal et Poucet (2) ont trouvé le moyen de planter quatre roses. Pour Erpion, c’est un coup d’arrêt. Pour Froidchapelle, c’est un pas de plus dans la bonne direction.