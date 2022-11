Quatrième quart fatal aux Carolos

SPIROU LADIES: Dupire 2-6, Vandewattyne 2-1, Cambioli 8-7 (1X3), Mense 8-8, Hering 4-4, Baeskens-Charlier 4-8, Samsam.

SPARTA: Aertssens 0-5 (1X3), Marcou 14-10 (2), Deforche 0-2, Capoen 7-8 (3), Beeckmans 6-6 (3), Vloeberghs 6-0 (2), Degels, Hostyn 0-8, Strumane 2-1.

Les Spirou Ladies ont loupé leur sortie, samedi en début de soirée. Face à une équipe de Laarne a priori à leur portée, les joueuses de Fabien Muylart sont passées au travers du dernier quart-temps. À vrai dire, les visiteuses de Tom Poppe n’ont pas volé leur succès. Dans l’ensemble, elles ont fait preuve d’une plus grande précision à trois points que les Sambriennes (11 tirs primés pour seulement un en face). Les Carolorégiennes ont également éprouvé bien des difficultés à contenir les assauts en 1 contre 1 des Marcou et compagnie.

Les Flandriennes ont aussi mis à profit leur plus grande taille moyenne au rebond. Le banc adverse était également plus long que celui des Rouges, ce qui explique probablement les quelques lancers loupés dans le dernier quart, au moment où la décision se fait. Car, et c’est probablement le plus frustrant, les Spirou Ladies sont restées dans la course jusqu’à 54-54 en début de quatrième quart. Un 0-10 fait basculer le duel à la 34e. Cambioli s’accroche à 58-66. Des triples de Beeckmans et Capoen tuent tout suspense: 58-74. Cela complique la situation pour le maintien mais le jeu reste ouvert.

Lummen 42 – Namur 86

9-22, 9-22, 17-18, 7-24

NAMUR: Wilson 22, Asoro 15, Saucin 13, Rupnik 3, Kjartansdottir 2, Carpréaux 4, Vaughn 15, Dossou 2, Matthys 3, Defosset 7.

Les cinq premières minutes du match ne laissent pas présager de la démonstration qui va suivre. Les Limbourgeoises mènent 6-3, avant que les Namuroises n’appuient sur l’accélérateur. Ces dernières remporteront le premier quart-temps 9-22, puis enchaîneront sur le même score lors des dix minutes suivantes. Namur est déjà à l’abri à la mi-temps, menant de 26 points (18-44). Le troisième quart est plus disputé, Lummen marquant autant en une période que lors des deux précédentes (35-62). Lors des dix dernières minutes, les Namuroises assoient encore un peu plus leur domination.

"On a fait un mauvais départ puis nous avons mieux joué. Le deuxième quart-temps était nickel. Au troisième, on est un peu moins bien mais globalement, on fait un bon match. Il y a un bel écart en fin de rencontre, ça fait du bien au moral de tout le monde. On a pu faire tourner, tout le monde a joué et a marqué. C’est ce qu’on voulait mais il faudra désormais confirmer face à de plus grosses cylindrées visant aussi le top 4, avec tout le respect pour Lummen qui est en reconstruction, commente Lionel Dorange, l’assistant-coach de Namur. On doit encore peaufiner beaucoup de choses. Il faudra régler tous ces détails et enchaîner à Dudelange ce mercredi."