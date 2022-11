Après le départ de David Sanchez-Zamora du banc ransartois, les Cougars enregistrent leur deuxième victoire de rang face à un candidat au titre. Bonne nouvelle pour Bouffioulx: l’arrivée de Fabrice Lekeux comme T1. L’ex-entraîneur de Nalinnes en P2 débutera dès ce mardi. "Je l’ai annoncé au groupe durant le speech d’avant-match. C’est un ancien de la maison en tant que joueur", informe Nicolas Michaux, joueur-président du club.

Montignies 0 - Marcinelle 1

Première défaite de la saison pour l’équipe en tête. "Mais malgré tout, je suis satisfait de la réaction de mes joueurs. Mon gardien a été expulsé après 30 secondes de jeu et sur le coup franc qui a suivi, on encaisse. Mais mes gars se sont donnés à fond pour revenir. On loupe même un penalty à la 60e , ce qui est le second tournant du match", précise Oriani De Santis, le T1 suspendu de Montignies. Malgré le départ de Sergio La Valle, les Marcinellois ont créé l’exploit.

Gosselies 1 - Jumet 1

Les Jumétois avaient l’occasion de reprendre le leadership du championnat, en profitant de la défaite de Montignies. Hélas, il faudra se contenter d’un petit point.

Boussu/Wal. 1 - Farciennes 4

Contrat rempli à 100% par les Farciennois, qui devaient une petite revanche à leur coach après la lourde défaite face à Solre-St-Géry.

Gerpinnes 4 – Baileux 2

Pour son entrée en matière en tant que T1, Mike Dehoux et ses joueurs engrangent trois points qui risquent de faire du bien.

Solre-St-Géry 2 - Fleurus 0 (match arrêté à la 65e)

L’intervention de l’ambulance à la suite de la blessure de Mathias Baurain a provoqué l’arrêt de la rencontre. "Mes joueurs étaient choqués et ne se sentaient pas de continuer. Moi-même je suis inquiet pour Mathias, qui ne sentait plus ses jambes après un duel aérien anodin", confie José Collard, pour son premier match dans le rôle de T1.

Jamioulx 0 - Frasnes 0

Nul blanc pour les deux concurrents à une place dans le top 5.

Erpion 15 - Rance 0

Claque monumentale pour les Rançois, lourdement battus sur le terrain d’Erpion. "Qu’est-ce que je peux faire de plus. Il y a des absences à l’entraînement et aux matches. On ne prévient pas. C’est une catastrophe et on se dirige tout droit vers la P4", lance dépité Sébastien Vanhee, l’entraîneur de Rance.

Division 3C

Goutroux 2 - La Louvière C 1

Pas question de s’emballer à Goutroux, malgré la belle victoire face à un concurrent direct pour le haut du classement. "Je veux mes trente points, sinon rien n’est encore fait", rappelle Christophe Barrit, le coach local.

Roux 4 - Morlanwelz 0

Roux continue sa remontée dans le classement et intègre le top 5.

Trazegnies Sp. 0 - PàC/Buzet 3

Le match à ne pas perdre l’a été pour les Trazegniens. Annoncé comme T1, Fernand Varrichio a finalement demandé un délai de réflexion au club.

Forchies 2 - Binche 0

Clean sheet pour le leader de la série, qui profite du match nul de la RAAL pour creuser son avance.